Un ‘calcio’ allo smartphone. Al torneo si gioca come una volta

Una giornata senza smartphone. Non è una sfida impossibile se si è in un gruppo e la consegna è quella di non utilizzarlo. Ma cosa accade se ci si trova in un evento tra decine di altri ragazzini tutti con lo smartphone in mano? Quanto pensato e fatto dalla società San Lorenzo calcio con gli allenatori Matteo Ortalli e Alessandro Manzaroli ci dice che i ragazzini possono non solo farne a meno, ma anche non accorgersi della sua mancanza. "Quello che è accaduto potrebbe anche essere visto come un esperimento sociale – premette Ortalli –. Domenica eravamo con la squadra di under 13 (classe 2012) alla Cavalluccio Cup, un torneo per le società affiliate al Cesena Fc. I ragazzini hanno giocato cinque partite nell’arco della giornata terminata alle 19 la sera. Dopo il ritrovo negli spogliatoi vedo uno dei miei mister uscire con uno zaino più gonfio del solito e mi dice ‘abbiamo ritirato tutti i telefoni, vogliamo goderci questa domenica’".

Cosa hanno fatto i piccoli campioni? "Si sono guardati negli occhi, parlato delle partite e del torneo; parlato di scuola, ragazzine e altre cose che non ho voluto ascoltare; fatto una gara di barzellette; rilassati e riso; chiesto ai mister tante volte quanto mancava alla partita dopo; hanno fatto scherzi innocui; infine hanno giocato al telefono senza fili. Tutto questo mentre i loro coetanei delle altre squadre passavano il tempo tra una partita e l’altra spesso con lo smartphone in mano parlando poco. Anche a tavola invece che colloquiare con i compagni guardavano il telefono. Gli smartphone non sono il demonio e possono essere una risorsa, ma i nostri ragazzi vanno educati al loro utilizzo, indirizzati e stimolati nella giusta maniera".