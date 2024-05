Un canale a Raibano per evitare allagamenti

Per far fronte all’emergenza allagamenti ed evitare che con le piogge abbondanti la zona più a monte di Riccione subisca danni come nello scorso maggio parte il progetto per la realizzazione del canale scolmatore del rio Raibano. I benefici di quest’opera ricadranno in modo significativo soprattutto sulle aree comprese tra i viali Fossombrone, Marche, Falconara e Raibano, più volte colpiti dalle esondazioni. Per la realizzazione del prolungamento del canale che sfocia nel rio Melo, l’ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ha stanziato due milioni di euro. L’appalto dei lavori è curato dal Consorzio di bonifica della Romagna che, segnalato più volte il disagio, ha già provveduto ad affidare l’incarico per il progetto esecutivo. L’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola sottolinea: "Con questo intervento si da finalmente risposta all’emergenza causata dalle alluvioni, che più volte hanno colpito il territorio di Raibano, presto messo in sicurezza".

Sulla stessa onda il collega del Comune di Coriano, Roberto Bianchi, che commenta: "Ben vengano tutte le opere necessarie a mettere in sicurezza le parti di territorio soggette ad allagamenti e disagi per le popolazioni. I lavori interesseranno in prevalenza la zona dell’inceneritore, nel comune di Coriano con inevitabili modifiche alla circolazione dei mezzi pesanti diretti all’impianto. Confidiamo che nello sviluppo della progettazione esecutiva ci sia la capienza necessaria per eseguire anche interventi di adeguamento su altre criticità del bacino insistenti nel nostro comune". Questo intervento segue la prima tranche delle opere idrauliche realizzate dal Consorzio di bonifica dopo l’alluvione del 1996 per la messa in sicurezza dell’area a valle del casello dell’A14 tra i viali Dell’Artigianato, Del Progresso ed Empoli.

La decisione di creare un canale scolmatore in area corianese per diminuire la portata delle acque del rio Raibano a monte della zona urbanizzata di Riccione, in occasione di eventi di piena significativi, è stata dettata per lo più da tombinamenti di piccole dimensioni e dall’interramento dei canali in aree fortemente urbanizzate.

Nives Concolino