Un cartellone per studenti e bambini durante la stagione della leggerezza

Sipario alzato al teatro Villa di San Clemente per la Stagione della leggerezza, cartellone invernale proposto da Città Teatro. In campo tre i progetti che si protrarranno fino a primavera. ‘A teatro con mamma e papà’, in programma alla domenica pomeriggio dall’11 febbraio al 24 marzo, ‘La classe a teatro’, matinée per le scuole, che spaziano dal teatro di figura alla narrazione, dalla letteratura alla fiaba, dal 28 febbraio al 24 aprile, e Stagione dei saggi che dal 20 aprile al 4 maggio concluderà il cartellone con gli spettacoli dei talenti in erba, formati durante i laboratori teatrali invernali. Sarà Roberto Abbiati ad aprire la rassegna ‘A teatro con mamma e papà’ l’11 febbraio alle 16,30 con ‘Una tazza di mare in tempesta’, tratto dal "Moby Dick" di Herman Melville. Prodotto dal Teatro degli Incamminati è stato pensato per venti spettatori alla volta, su prenotazione. Si prosegue il 3 marzo alle 17 con Città Teatro e Le città invisibili, che vedrà sul palco Mirco Gennari, Valentina Golfieri, Athos Milanese, Giorgia Penzo con la drammaturgia di Davide Schinaia. Leggerezza e umorismo caratterizzano lo spettacolo delle Città Invisibili, raccontate, cantate, danzate da quattro poliedrici cantastorie che accompagnano lo spettatore nell’universo di Calvino, saltando dalle città immaginate dei racconti di Marco Polo al "Cosmo-comico" di Qfwfq (Le Cosmicomiche), con un omaggio al Barone Rampante. Il 24 marzo alle 17 sipario alzato per la Compagnia Matàz Teatro in ‘Cappuccetto Rosso, il lupo e altre assurdità’ di e con Marco Artusi ed Evarossella Biolo. Si passa a ‘La classe a teatro’ in scena il 28 febbraio alle 9,30 e alle 11,30 con la Compagnia Teatro Patalò che ai bambini delle materne proporrà la ‘Fiaba di fine inverno’ di e con Isadora Angelini e Luca Serrani che curano testo e regia. E’ la storia di un seme che cadde nella mano di un bambino, che se ne prese cura e che, senza saperlo, salvò il mondo. Il 25 marzo, alle 9 e alle 12 torna in scena la Compagnia Matàz Teatro con il ‘Cappuccetto Rosso, il lupo e altre assurdità’, il 24 aprile ‘Il discorso dei chicchi’ con Alessia Donadio. A 75 anni dell’entrata in vigore della Costituzione si ricorda la storia di Teresa Mattei, la più giovane deputata eletta nel 1946.

Nives Concolino