Un centinaio di famiglie al freddo in via Pascoli

Al freddo e senz’acqua calda di notte. "Ma il problema spesso si presenta anche di giorno nei fine settimana". La protesta arriva dalle famiglie che abitano nelle palazzine di via Pascoli gestite da Acer (Azienda casa Emilia Romagna). Non si tratta di case popolari, bensì di alloggi in edilizia convenzionata, dove le famiglie pagano affitti calmierati. Sono oltre un centinaio le case gestite da Acer in quella zona. L’impianto di riscaldamento è centralizzato. Quando la centrale si blocca, per un guasto elettrico, il riscaldamento e l’acqua calda vengono a mancare in tutti gli appartamenti. "Il problema avviene spesso dopo l’una e si protrae fino alle 6 o alle 7 del mattino – spiegano alcuni residenti – Da anni si verificano periodicamente questi malfunzionamenti. L’abbiamo segnalato più volte all’amministratore di condominio e all’Acer. Per un po’ sembra tutto risolto, invece poi ricapita". Le ultime segnalazioni da parte delle famiglie risalgono a pochi giorni fa. "La situazione di via Pascoli viene monitorata costantemente – assicura Claudia Corsini, la presidente di Acer – C’è un problema di tipo elettrico, durante le ore serali (quando i consumi aumentano), che manda in tilt la centrale di riscaldamento. I tecnici sono già stati allertati e interverranno in queste ore". Quello che temono i residenti è che "il problema si ripresenti tra qualche giorno, come capita ormai da anni".