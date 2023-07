Un chilo di marijuana nel garage: arrestato spacciatore cinese

Un 24enne di origine cinese, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, pizzicato con oltre un chilo di marijuana. L’arresto è stato eseguito l’altro ieri dagli agenti della squadra mobile di Rimini. Nel pomeriggio, infatti, il 24enne era stato visto aggirarsi in bicicletta in via Coletti da alcuni agenti, che si erano avvicinato per un controllo. Alla vista delle divise, il giovane si è allontanato. Ipotizzando che potesse avere qualcosa da nascondere (visti anche i precedenti), i poliziotti si sono appostati fuori dalla sua abitazione. Di lì a poco una donna – poi risultata essere la madre del ragazzo – è entrata nel garage, uscendone poco dopo con una grossa busta. Gli agenti della mobile hanno quindi deciso di vederci chiaro. Il 24enne, in seguito tornato a casa, ha ammesso che la marijuana contenuta nella busta era sua, così come altri 3 etti di hashish trovati l’appartamento. Ieri mattina è stata processato per direttissima davanti al giudice del tribunale di Rimini. Difeso dall’avvocato Marco Ditroia, il 24enne si è visto convalidare l’arresto: per lui sono scattati i domiciliari.