Un classico di Natale sul palco di Cattolica. Il Balletto di Milano in scena con lo Schiaccianoci

Il palco del teatro della Regina di Cattolica si trasforma nella casa del ricco signor Stralhbaun alla vigilia di Natale. Domani sera (alle 21) il sipario si alzerà per Lo Schiaccianoci, un grande classico delle festività natalizie, interpretato dalla compagnia del Balletto di Milano. Ispirata alla storia Lo Schiaccianoci e il re dei topi, scritta da Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, l’opera nacque dalla collaborazione tra il coreografo Petipa e il compositore Cajkovskij. Fu portata a teatro per la prima volta nel 1892. Nel tempo Lo Schiaccianoci è diventato un classico di Natale grazie alla sua trama, alle coreografie elaborate e alle musiche avvolgenti.

In scena ci si ritrova in casa del signor Stralhbaun alla vigilia di Natale, tra addobbi e danze tradizionali. C’è il vecchio amico di famiglia, Drosselmeyer, con la passione di pupazzi meccanici da lui costruiti che intrattiene gli ospiti con giochi di prestigio e regali. Poi c’è Clara, figlia degli Stralhbaun, che riceve in dono uno schiaccianoci con le fattezze di soldatino. Una normale vigilia che diventa magica quando alla fine della serata Clara si addormenta. In quel momento entra in un mondo fantastico di creature incantate e avventure straordinarie.

La versione proposta dall Balletto di Milano, compagnia tra le più note in Italia con 40 anni di storia, reinterpreta l’opera e traspone il racconto negli anni ’20 del Novecento. Questo regala alla scena colori vivaci ed eleganti costumi dell’epoca. Ma la rivisitazione nulla toglie all’opera lasciandone intatte tutte le caratteristiche principali.