Un colpo alla solidarietà Volontari presi di mira

Ci sono gli angeli del fango e quelli dei mobili. Sono tutti volontari dal cuore d’oro. Gente che durante la settimana fa tutt’altro: il geometra, il barista o l’insegnante. Vengono da Bologna, Reggio Emilia ma anche da Vercelli. Nei momenti liberi corrono e si danno da fare per aiutare gli alluvionati. C’è chi ha perso tutto dopo quella dannata sciagura, mobili compresi. Ed ecco che questi volontari vanno in giro a raccogliere letti, comodini, cucine, sedie, donate dalla generosità degli italiani per portarle a chi ne ha bisogno. A chi è rimasto senza tutto il necessario per sopravvivere.

Lo fanno quando possono, nei fine settimana, domeniche e festivi compresi. E’ successo anche a Ferragosto. Quel giorno erano a Rimini. Solo che non è andata bene, come al solito. Hanno parcheggiato il furgone in viale Ruggero Baldini e poi sono saliti a casa di una signora per smontare un armadio. Quando sono scesi, verso le 17.30, ecco la spiacevole sorpresa. I ladri avevano rotto il finestrino del furgone, portandosi via il borsello di uno dei volontari, dentro il quale c’erano soldi e documenti. Un furto apparentemente come tanti. Ne registriamo ogni giorno troppi. Ma in questo caso assume un valore diverso, perché l’atto di questi balordi, ha mandto all’aria un’organizzazione umana votata alla solidarietà che ha tempi da rispettare, altrimenti non funziona. Le staffette utilizzate per trasportare i mobili, sono possibili grazie ad un meccanismo articolato che prevede tanti giorni di pianificazione e incastri. Quest’ultimo furto invece ha creato problemi a cascata, vanificando gran parte dell’organizzazione.

"Penso che a Rimini si siano incontrati il meglio e il peggio degli esseri umani – scrivono i volontari sulla pagina Facebook ’Il borsino dell’alluvione’ – Penso che nonostante la mission folle che ci siamo dati, non molliamo e stiamo già lavorando alle prossime staffette. Perché come ha detto uno dei donatori: “Bravissimi. Ripartite verso un’altra missione come i veri super eroi”. Aiutiamoci, sosteniamoci perché gli eroi del quotidiano siamo tuttie noi".