Un complotto per far tornare il sole

Sotto il sole di Riccione. Uno slogan di successo, che rischia di rimanere tale. L’annuncio degli organizzatori del Festival del Sole di lasciare Riccione dopo 34 anni eclissa la pretesa della Perla verde di affermarsi come l’astro più brillante della Riviera. La caccia al colpevole è iniziata pochi minuti dopo. Colpa della commissaria prefettizia. Dell’apparato comunale. Della Angelini che non si è mossa per tempo o della Lega che ha fatto saltare il banco, congelando per mesi la vita amministrativa. Con la solita farcitura di accuse e cospirazioni. Per disarmare gli inetti e gli avvelenatori di pozzi c’è solo un rimedio: ordire un complotto per Riccione.