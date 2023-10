Un complotto per far tornare il sole

Barnabè

Un patto tra gentiluomini e gentildonne, ecco cosa servirebbe. Una tregua al conflitto. Decidere che fino a quando i giudici non avranno deciso di che morte la città dovrà morire, nessuno alzerà un dito contro Riccione. Che gli eventi si salvano non si demoliscono, che i partiti vengono dopo, che cercare a tutti i costi un nemico è un gioco già visto e non porta da nessuna parte. Che dire "colpa di Rimini" senza muovere un muscolo è solo populismo.

Molto più difficile è costruire, in Medioriente come in viale Ceccarini, con tutte le dovute differenze. E purtroppo i costruttori sono pochissimi.

In questa vicenda sarebbe facile fare l’elenco dei cattivi

e degli ignavi, ma significherebbe partecipare

al gioco al massacro. La tentazione è forte, perché le responsabilità sono evidenti. Non lo faremo, nella speranza che questa mattina leggendo il giornale qualcuno si alzi e raccolga l’invito a deporre le armi. L’alba di un nuovo giorno, il ritorno del sole.