Un concerto per ricordare don Peppino

Oggi, alle 21, all’Auditorium Little Tony di Serravalle, è in programma una serata nel ricordo di Don Peppino con il concerto ‘E si intrecciano nei canti le voci’. Una serata in musica nella quale si alterneranno quattro cantautori: Vanni Casadei, Angelo Casali, Daniele Donati, Filippo Marsciani con la partecipazione del gruppo SwinGeneris. La serata sarà arricchita dalla mostra fotografica con immagini che ricordano don Peppino immerso nelle tante attività, insieme alla sua comunità un esempio di quello che chiedeva ai sacerdoti Papa Francesco: L’ingresso alla serata è libero. L’evento è inserito nell’ambito delle iniziative del Progetto ’I Care - Giubileo della Speranza 2025’ promosso congiuntamente dal Centro sociale S. Andrea e Giunta di Castello di Serravalle, con la collaborazione della diocesi San Marino-Montefeltro. Per informazioni 337-1010902, csandrea@alice.sm.