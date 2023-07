Un concorso dedicato a Nureyev Per il galà al Galli arrivano i big

Via al concorso internazionale dedicato al genio della danza, Rudolf Nureyev, un appuntamento per chi ama e "non ama" la danza, sottolinea Daniel Agésilas che presiede la giuria del premio per le categorie "Espoir" e "Professionale". In ballo ci sono anche stage nelle grandi scuole e nelle compagnie internazionali. Il concorso si concluderà domenica al Teatro Galli con il galà ‘Nureyev New Generation Friends’, a cui parteciperanno Nais Duboscq e Francesco Mura, primi ballerini dell’Opera di Parigi, impegnati nel secondo atto del "Lago dei cigni" e nell’assolo "La morte del Cigno" assieme al re del flamenco, Sergio Bernal. "La scelta di invitare Segio Bernal è un omaggio alla genialità di Nureyev come artista completo", ha detto Maria Perchiazzi Guaraldi, cofondatrice dell’evento. Ma il gran finale è dedicato alle "giovani promesse di domani".

Saranno sei intensi giorni di coaching. Presentata ieri, nella sala del Grifone del Teatro Galli, la quarta edizione del concorso Nureyev rappresenta un "motivo di orgoglio per la città di Rimini, che guarda alla cultura, pensandola, soprattutto, per i giovani", ha spiegato Enrica Cavalli, presidente di Banca Malatestiana. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Artfest con il patrocinio del Comune e il sostegno della Fondazione Rudolf Nureyev. Alle masterclass in programma parteciperanno, appunto, 20 candidati provenienti da ogni parte del mondo. Fra questi c’è il riminese di famiglia macedone, Benjamin Imerovski. A soli 15 anni, danzatore classico e contemporaneo, Benjamin è entrato "ufficialmente" nella scuola di ballo dell’Opera di Parigi, lo ha affermato in conferenza con orgoglio ancora avvolto nel suo body da danzatore. Anche Nureyev, a cui è riservato l’appellativo di "signore della danza" fu, fra l’altro, coreografo all’Opera di Parigi. Il concorso rappresenta un modo di tramandare l’eredità dell’opera e del genio del maestro. Vi partecipano, fra l’altro, le grandi étoile della danza che proprio con Nureyev lavorarono: Monique Loudières, Elisabeth Mourin e Wilfred Romoli. "Un evento assolutamente straordinario. Il rapporto con la fondazione Nureyev è motivo di orgoglio, saranno sei giornate bellissime": così il sindaco Sadegholvaad, che ha citato inoltre le parole più famose del genio. "Finché si danzeranno i miei balletti, io sarò vivo". Continua Sadegholvaad: "È il modo migliore per omaggiare i grandi maestri della danza". Il sindaco ha ringraziato anche Banca Malatestiana per il supporto.

Andrea G. Cammarata