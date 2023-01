Un concorso letterario dedicato al mistero: pubblicato il bando del Gran giallo Premiazione durante l’edizione 2023 del Mystfest

Pubblicato il bando del 50esimo Premio Gran Giallo città di Cattolica, concorso letterario dedicato ai racconti di genere noir, giallo e di mistero. Per la prima volta quattro membri della giuria hanno ideato altrettanti incipit dai quali i partecipanti dovranno partire per comporre le loro opere da consegnare entro il 18 maggio (info su www.mystfest.com ). La premiazione è invece prevista nel corso del MystFest che si terrà 26 giugno al 2 luglio. Le quattro tracce misteriose, che richiamano stili diversi, sono un invito all’immaginario di chi ambisce a diventare un nuovo protagonista dell’universo noir e del poliziesco.

Il concorso, svolto in collaborazione con Il Giallo Mondadori, tra i suoi partecipanti annovera alcuni dei più grandi scrittori di genere di fama mondiale come Loriano Macchiavelli, Bruno Gambarotta, Corrado Augias, Eraldo Baldini, Andrea G.Pinketts, Carlo Lucarelli. Anche la giuria del Premio è composta da superstar del giallo, che quest’anno impegna Barbara Baraldi, Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Ilaria Tuti, insieme a Franco Forte, direttore de Il Giallo Mondadori, Simonetta Salvetti, direttrice del Festival e Piergiorgio Nicolazzini. Dopo la pubblicazione del bando, ai partecipanti non resta che dare sfogo alla loro creatività.

ni.co.