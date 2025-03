Un concorso per neolaureati

All’interno di un bando aperto ai neolaureati di tutti gli Atenei della penisola italiana, l’Università di San Marino premierà quattro tesi in Ingegneria Civile nelle quali

vengono proposte soluzioni innovative e sostenibili per le sfide contemporanee. Il concorso, organizzato in collaborazione con l’azienda Uretek Italia e l’associazione culturale Collegio dei tecnici dell’acciaio, coinvolgerà ambiti come "idraulica, strutture, geotecnica, progettazione di infrastrutture in zona sismica, trasporti, gestione delle fonti energetiche, gestione e organizzazione dei cantieri, sostenibilità ambientale, pianificazione territoriale e altre discipline affini". A partecipare potranno essere i neolaureati che hanno discusso la propria tesi triennale nelle sessioni dell’anno accademico 2023-2024, tra il 1° giugno 2024 e il 30 aprile 2025.