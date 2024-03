"Un conto di 1.200 euro per due mesi di gas"

"Quando ho visto la cifra riportata nella bolletta ho pensato a un errore, perché normalmente 1.147 euro, che erano relativi alla stima del periodo novembre e dicembre 2023, li pago forse in un anno".

Ha un diavolo per capello Stefano (nome di fantasia, ndr), dipendente pubblico residente a Rimini.

Lei cosa ha fatto?

"Ho chiamato la compagnia e mi hanno confermato l’importo. Incredibile. Ma non mi arrendo". Siete tanti in famiglia?

"Macché, abito da solo e spesso non sono in casa: ho un lavoro, rientro quando ho terminato il mio impegno quotidiano. Non escludo certo che il riscaldamento - la bolletta in questione riguarda il consumo di gas - possa ripartire in maniera autonoma durante la giornata. Ma quella cifra non ha senso".

Non è che fa dieci docce al giorno...

"Neppure quello. Ma un’idea di quel che è successo me la sono fatta".

Dica.

"Premetto che da questo gennaio ho cambiato gestore. Ma non credo, sinceramente, che quella bolletta sui consumi stimati me l’abbiano inviata per ritorsione".

Invece?

"Negli ultimi mesi del 2023 il vecchio gestore mi aveva inviato una proposta di modifica del contratto, un avviso di proposta, che in maniera unilaterale faceva salire a 2,50 euro al metro cubo il costo del gas. Una cifra assurda. Più o meno quattro volte quello che avevo pagato fino a quel momento".

Lei ha accettato?

"Assolutamente no, è una proposta che io non ho mai accettato".

A quel punto che cosa ha fatto?

"Ho chiamato al telefono il gestore spiegando la situazione".

Risultato?

"Ho capito che loro hanno aggiornato il costo come se io avessi accettato la proposta".

Ma ha pagato?

"No, me ne sono guardato bene".

E?

"Mi sono rivolto allo sportello riminese di Federconsumatori. Da dove mi hanno spiegato che il mio caso risulta tutt’altro che isolato".

Quali le prossime mosse?

"Valuteranno se è il caso di adire per vie legali, o la questione si potrà risolvere in via amichevole".

Comunque una grana che era forse evitabile...

"Appunto, fanno perdere solo tempo. Di certo non intendo pagare quella somma senza senso".

m.gra.