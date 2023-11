Un convegno per ricordare monsignor Negri

Si è svolta ieri, a Palazzo Pubblico, l’udienza concessa dai Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, ai promotori di del convegno in onore monsignor Luigi Negri. Convegno in programma oggi, al Teatro Nuovo di Dogana, con il patrocinio della segreteria di Stato agli Affari Esteri, e in collaborazione con la Diocesi di San Marino e Montefeltro. Mentre per parte italiana è patrocinante la presidenza del consiglio dei Ministri. È intervenuto in Udienza per conto degli organizzatori Marco Ferrini, direttore di quel Centro Internazionale Giovanni Paolo II per il Magistero sociale della Chiesa che fu fondato proprio da monsignor Negri nel 2005 a San Marino. Interverranno, tra gli altri, il cardinale tedesco Gerhard Ludwig Muller e il politico Rocco Buttiglione, della Pontificia Accademia di Scienze Sociali.