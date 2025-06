Un corso di fumetti dedicato ai ragazzi. In cattedra c’è Tonelli

Voglia di fumetto. Lunedì aprono le iscrizioni al corso di cinque lezioni per ragazzi dagli 11 ai 14 anni tenuto dal fumettista Niccolò Tonelli. Si andrà alla scoperta della tecnica del racconto disegnato. Il tema di quest’anno sarà il ‘Fantasy’. Tutto questo accadrà in biblioteca comunale.

Il corso di fumetto per ragazzi condotto da Niccolò Tonelli, illustratore, fumettista e graphic designer tra i più noti del panorama creativo locale, è pensato per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni, e prenderà il via il 14 giugno. Il corso è articolato sui cinque incontri settimanali, sempre al sabato mattina, fino al 12 luglio. Le lezioni si terranno dalle 10 a mezzogiorno nello spazio all’aperto della biblioteca, sotto i gazebo. In caso di maltempo le lezioni si sposteranno all’interno della Sala conferenze.