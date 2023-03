Un corteo in memoria delle vittime di Cutro

Un corteo dall’arco di piazza Ganganelli e un percorso per le vie del centro per manifestare la vicinanza di Santarcangelo alle vittime del tragico naufragio di Crotone con un’unica richiesta: le dimissioni del ministro Piantedosi. Questo il programma, per domani alle 10.30, dell’iniziativa organizzata dal Pd di Santarcangelo. Il corteo vuole commemorare le vittime del tragico naufragio e chiedere le dimissioni del ministro degli Interni, "dopo le vergognose dichiarazioni in Parlamento. Dopo un dibattito pubblico ci muoveremo simbolicamente in corteo nell’isola pedonale, per testimoniare la nostra vicinanza a donne, bambini e giovani morti nell’ennesima tragedia in mare" spiega la segretaria Pd, Paola Donini. Il Pd di Santarcangelo continua: "Il nostro governo, le istituzioni, le leggi, facilitano o ostacolano il soccorso in mare? È questa la domanda a cui dare risposta". E ancora: "La vita è sacra sempre e chi sta naufragando si cerca di salvarlo, non di allontanarsi il più possibile per non vedere. Piantedosi non ci rappresenta".