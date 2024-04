Un cuoco all’hotel Solitude. Il bar Mario cerca rinforzi

L’hotel Solitude a Riccione cerca cuoco con esperienza pluriennale per il periodo dall’1 giugno al 15 settembre (mail a info@hotelsolitude.it). Sempre a Riccione il bar ristorante Mario ha bisogno per l’estate di un addetto alla farcitura di piade (periodo di lavoro dall’1 giugno al 15 settembre, dalle 9 alle 17), di un aiuto cameriere con esperienza (dall’1 giugno al 15 settembre, dalle 12 alle 19); e ancora di un cameriere di ristorante (dal 15 maggio al 30 settembre, dalle 11.30 alle 19.30), di un addetto alla griglia con esperienza (dal 1° giugno al 15 settembre, dalle 8.30 alle 16.30). Inviare il cv con mail a marcgb@libero.it indicando in oggetto la mansione di interesse.

Il negozio Le Primizie a Riccione cerca un magazziniere (dall’1 giugno al 31 agosto) e un banconista di gastronomia con esperiena con l’affettatrice (dall’1 giugno al 15 settembre, orario a tempo pieno da concordare nella fascia oraria 7.30-20.30). Inviare il curriculum via mail a frenkyderasmo@gmail.com, indicando la mansione per cui ci si candida. Annunci per ambosessi.