Un defibrillatore al parco della Fornace

La famiglia De Sanctis, proprietaria dell’autosalone Zurigo, ha deciso di fare un gesto di generosità e responsabilità sociale donando un defibrillatore alla città di Bellaria Igea Marina. Questo strumento, di vitale importanza in situazioni di emergenza sanitaria, sarà collocato all’interno del parco della Fornace, un’area pubblica molto frequentata da famiglie, bambini e sportivi. In caso di arresto cardiaco o altre emergenze che richiedano l’uso del defibrillatore da oggi si potrà intervenire tempestivamente. La donazione è stata ufficializzata in una cerimonia speciale alla presenza del sindaco Filippo Giorgetti e il vicesindaco Francesco Grassi.