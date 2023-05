Un docufilm su Sandra Sabattini Chiara Raggi dà voce alla santa

Sarà presentato oggi alle 18, al cinema teatro Tiberio di Rimini, il docufilm Il Diario di Sandra, scritto e diretto da Kristian Gianfreda, ispirato alla vita della beata Sandra Sabattini con le musiche della riminese Chiara Raggi. Per l’occasione sarà presente, oltre al regista e alla produzione, il vescovo di Rimini Anselmi. Dopo la proiezione, ci sarà un momento di approfondimento condotto da Alessandra Vitez, responsabile dell’ufficio mostre del Meeting. Sandra Sabattini, riminese e discepola spirituale di don Oreste Benzi, morta a Rimini a 22 anni investita da un’auto, rientra nel novero di quei santi che Papa Francesco ha definito "della porta accanto". A Sandra è bastata, infatti, una breve vita ordinaria, vissuta da stundentessa e fidanzata, ma spesa nel gioioso fedele dono di sé, per portare alla perfezione il cumulo delle sue virtù. Il regista Gianfreda, assessore comunale, mette in scena il docufilm dedicato a Sandra Sabattini, dichiarata "venerabile" il 2 ottobre 2019 da Papa Francesco; per dare voce alla musica spirituale e interiore della Sabattini, ha pensato alla cantautrice Chiara Raggi partendo dal suo Lacrimonio.

Chiara Raggi, che emozione ha provato nel dare voce ad una santa?

"Si racconta che la sentivano cantare, che prima che si palesasse Sandra Sabattini arrivava alle persone con la sua voce. Ho pensato di ridarle voce, mi è sembrato che attraverso le mie musiche e le mie parole, in qualche modo, lei possa sentirsi ancora tra noi. Una bella esperienza essere il tramite di una bella storia. Ci sono molti punti di contatto tra le mie canzoni e il suo pensiero, mi sono immedesimata in questa ragazza coraggiosa che ha nel cuore della Papa Giovanni XXXIII, e in tutti quelli che l’hanno conosciuta, un posto speciale".

Lei è reduce da vari successi fuori da Rimini.

"Per la radio tv Svizzera Italiana, ho scritto e condotto un programma musicale sulle cantautrici, 15 appuntamenti dove racconto le donne musiciste da Grazia de Michele a Madame, interpretandone anche brani che le hanno rese uniche, e valorizzandone il merito. Ho debuttato a teatro con L’altra Teresa scritto da Dacia Maraini, con le musiche di Sergio Camarriere e la regia di Moni Ovadia che è con me sul palco, insieme a Giovanna Famulari. Da settembre riprenderemo la tournèe in tutta Italia".

E la sua passione, l’esperanto?

"Il 25 luglio esco con un nuovo disco in esperanto, la lingua che mi affascina sempre più. Lo presenterò a Torino, al Congresso Universale di Esperanto, un appuntamento mondiale".

E a Rimini ha progetti futuri?

"A fine maggio sarò in concerto in Germania ma per ora a casa mia, a Rimini, porto avanti la mia attività con Musica di seta, dove di recente ho messo un’impronta anche nell’editoria con la prima collana di libri. Entro l’anno ne usciranno altri due".

Rosalba Corti