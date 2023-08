Un dolcissimo weekend in centro: torna ’SantarcanGelato’

Sarà il weekend più dolce dell’estate a Santarcangelo. Domani e sabato ritorna SantarcanGelato, la grande festa dedicata al gelato artigianale. Il programma della manifestazione è stato illustrato ieri. La festa coinvolgerà diverse gelaterie della città che prepareranno per l’occasione alcuni speciali guti. "La produzione di gelato artigianale a Santarcangelo è da sempre un punto di forza della nostra città – osserva Alex Bertozzi, presidente di ’Città viva’ (l’associazione che riunisce le attività del centro, ndr). Abbiamo tante gelaterie, tutto di ottimo livello. A SantarcanGelato ne saranno presenti sei, dalle più storiche ad altre di più recente apertura: Claretta, Le Delizie, Dolcemente, Latte Più, Puro & Bio e Fresh Mavi". A loro poi si aggiungerà anche la postazione, nata lo scorso anno dalla collaborazione fra l’associazione ‘Celiaci di Santa’ e Pro Loco, che proporrà due gusti completamente gluten free. Sarà presente inoltre alla manifestazione laDulca, con la sua ampia selezione di gelati da gustare in piazza Ganganelli. Coni, coppette e non solo. Perché "durante le due serate – aggiunge Bertozzi – riproporremo come lo scorso anno attrazioni e iniziative". Ecco allora che domani sera in piazza Marini tornerà il Drive in: si potrà vedere il film della Pixar Luca e i bambini potranno anche costruirsi la propria macchina in cartone. Sabato ci sarà l’animazione di ‘Bimbobell’". Novità di questa edizione i food truck e l’animazione in centro. SantarcanGelato quest’anno poi farà gli straordinari: domenica al Museo etnografico (dalle 18) si farà ancora festa tra gelati, animazione, giocolieri e truccabimbi.