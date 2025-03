"Un duro colpo per le imprese"

"Come imprenditore, la situazione delle tasse sta diventando sempre più difficile – dice Antonio Pozzielli –. Negli ultimi anni ho visto un aumento continuo delle imposte e delle tasse sulle attività commerciali. Questo sta mettendo a dura prova la nostra competitività. Le piccole e medie imprese, che sono il cuore pulsante dell’economia della nostra zona, faticano a reggere il peso di un carico fiscale che cresce, mentre i margini di guadagno sono sempre più ridotti. Servirebbero politiche più mirate per sostenere davvero l’imprenditoria locale, come sgravi fiscali o incentivi che possano alleggerire la pressione su chi cerca di mantenere attiva la propria azienda nonostante le difficoltà".