Un elettricista e due cuochi per San Patrignano

La comunità di San Patrignano sta cercando un elettricista da adibire all’installazione e alla manutenzione elettrica su impianti civili e industriali. Il candidato ideale vanta una consolidata esperienza nella mansione. Tra le competenze richieste spiccano una buona conoscenza di apparecchi elettronici (inverter), capacità di ricerca guasti su Plc, esperienza in attività di revamping e conoscenza base di programmazione Plc.

Sempre San Patrignano è in cerca di un cuoco per il ristorante Spaccio. Si richiede una persona che sappia lavorare in team, con esperienza di cucina, e soprattutto con ottime capacità nella preparazione di primi e secondi. Il lavoro si svolge sia al mattino, con il servizio del pranzo, sia la sera con servizio cena. Per Spaccio serve anche un addetto alla preparazione di pizze, con un minimo di esperienza nella mansione. Tutti gli annunci sono rivolti ad ambosessi. Per ulteriori dettagli e per l’invio del curriculum occorre collegarsi con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’.