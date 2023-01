"Un errore pedonalizzare corso Fratelli Cervi Per il green non vanno sacrificate le attività"

"Pedonalizzare corso Fratelli Cervi in questo periodo è un errore". Forza Italia prende posizione sull’ipotesi presentata dalla stessa sindaca Daniela Angelini di valutare la chiusura la traffico di corso Fratelli Cervi. L’ipotesi è stata avanzata durante l’incontro con la cittadinanza. La sindaca ha chiesto al comitato e ai residenti di valutare una simile ipotesi. "Sarebbe un’iniziativa certamente controproducente per le attività commerciali coinvolte" sottolinea il direttivo di Forza Italia. "Sarebbe sufficiente ascoltare le tante perplessità di commercianti ed imprenditori della zona, come noi stiamo facendo, cercando di capire gli aspetti e le ripercussioni che questo avrebbe: rappresenterebbe la fine di tutto l’apparato commerciale perché crediamo che, senza un flusso dinamico e veloce del viale, tante attività difficilmente lavorerebbero e si troverebbero in seria difficoltà. Siamo favorevoli ad una visione di città sostenibile e green, ma allo stesso tempo non possiamo accettare che ciò vada a discapito di tante attività commerciali del paese. Il tutto va contestualizzata in un progetto ampio a step che valuti l’intero territorio. Gli atti di imperio o le improvvisazioni nelle opere pubbliche non hanno mai buon esito".