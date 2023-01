Un etto di hashish nascosto nel sottoscala Preso pusher 22enne

Teneva nascosto un etto di sostanza stupefacente, hashish, ben riposta all’interno di un armadio del sottoscala, oltre a un bilancino elettronico di precisione e dell’altro materiale utile al confezionamento della droga e 930 euro in contanti, trovati questi nel comodino della camera da letto e ritenuti dagli investigatori possibile frutto dell’attività di spaccio. Questo quanto emerso dalla perquisizione domiciliare delegata dall’autorità giudiziaria di Rimini e svolta mercoledì ai carabinieri della stazione di Bellaria Igea Marina, che hanno così sorpreso un 22enne successivamente arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Oltre alle manette scattate per il giovane, l’intero materiale trovato dopo la perquisizione è stato posto sotto sequestro in attesa di eseguire le analisi di laboratorio del caso. Il giovane 22enne a propria volta è stato poi trasportato in caserma e tradotto agli arresti domiciliari nella sua abitazione nell’attesa del processo con rito direttissimo che si è svolto ieri al tribunale di Rimini.