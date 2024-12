‘Un felliniano nel mondo’. Il premio si sdoppia, cerimonia al Fulgor

Nel 1952 esce ‘Lo sceicco bianco’, il primo film di cui Federico Fellini porta la piena responsabilità. Aveva già firmato ‘Luci del varietà’, ma a quattro mani con Alberto Lattuada. Massimo Mida, sulle pagine di ‘Cinema’, saluta questo esordio titolando: ‘Fellini, Diogene del cinema’. Nello stesso Daniel Keel fonda a Zurigo Diogenes, che diventerà una delle più autorevoli case editrici europee. Passeranno quasi vent’anni prima che i due si incontreranno: galeotto fu il libro che Fellini dedicò al mondo del circo e che accompagnò l’uscita de I clowns. A Keel quel libro piacque molto e lo scrisse a Fellini, che contraccambiò la gentilezza invitando l’editore sul set del film ‘Roma’ a cui stava lavorando in quei giorni. Era il 1971, l’inizio di un fecondo sodalizio professionale e di una lunga amicizia, che poi si allargò al figlio di Daniel Keel, Philipp, a cui Fellini fece da padrino. Sarà proprio Philipp Keel, che ha raccolto l’eredità del padre alla guida di Diogenes, a ritirare il premio ‘Un felliniano nel mondo’, istituito nell’ambito di Amarcort film festival e promosso assieme al Fellini Museum del Comune di Rimini.

Quest’anno, però, il premio raddoppia: sul palco del cinema Fulgor, domani alle 21, con Philipp Keel ci sarà infatti anche Stéphane Marti, presidente della Fondazione Fellini per il cinema di Sion. Dopo Milo Manara, Nicola Piovani e Giorgio Cavazzano, solo per citare gli ultimi insigniti, a ricevere il premio saranno due istituzioni che hanno sostenuto e continuano a sostenere la diffusione della conoscenza del cinema del regista nel mondo. "Il Fellini Museum è nato con un’ambizione forte – sottolinea l’assessore alla cultura Michele Lari – quella di poter alimentare la conoscenza dell’arte e della poetica del Maestro anche fuori dai confini del Paese. Il senso di valorizzare con il premio ‘Un felliniano nel mondo’ due istituzioni culturali come Diogenes e la Fondazione di Sion sta proprio in questa volontà: continuare a parlare e raccontare Fellini aprendosi al mondo".