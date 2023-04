Un Festival canoro per Leo Amici

Domani dalle 16 al Teatro Leo Amici di Montecolombo e in streaming va in scena il 10° Festival della canzone per Leo. Venti giovani artisti da tutta Italia, con la partecipazione del Quintetto Ophir, e arrangiamenti di PIercarlo Penta. Il festival rientra tra gli appuntamenti per il centenario della nascita di Leo Amici. La scenografia che accoglie le esibizioni è la riproduzione della Casa Museo Leo Amici che di recente ha preso parte alle Giornate nazionali delle case dei personaggi illustri, promossa dall’associazione stessa. Emanuele Tedeschi, musicista, arrangiatore e tra i protagonisti delle precedenti edizioni ha scelto dieci brani storici della kermesse che il musicista Piercarlo Penta ha arrangiato per il quintetto Ophir. La manifestazione musicale si apre con un brano risalente agli anni ‘80, The man with the sailor cap, scritto da Sam Moore, che insieme a Billy Preston visitò allora il Lago di Monte Colombo.