"Un film di emozioni, fragilità e conquiste"

Liberamente ispirato alla vera storia di Giorgia Righi, ragazza affetta da atassia di Friedreich, ’Ancora volano le farfalle’ del regista Joseph Nenci, sarà proiettato oggi alle 21 al Cinepalace di Riccione, all’interno della rassegna Cinema d’autore. Presentato alla 59esima Mostra Internazionale del Cinema di Pesaro, è stato in concorso al Premio David di Donatello e in selezione ufficiale al Fellini Film Festival. Stasera sarà presente il regista che dialogherà con il pubblico, così come parte del cast compreso Massimo Fadelloni, Peroz, autore della colonna sonora. Del cast fanno parte anche Giovanni Cacioppo e Chiara Sani Nanci. Nesci, questa volta affronta un caso delicato. Come lo ha affrontato?

"Raccontare la vita di una ragazza diversamente abile può apparire come un’impresa molto complessa, soprattutto nella ferrea volontà di arginare l’insidia di scadere nel pietismo di circostanza, che rischia di edulcorare in modo negativo un tema così delicato e importante. Ho quindi pensato che il modo più facile per raccontare una storia così ’complessa’, fosse rendere tutto semplice e diretto".

Come ha tradotto questo?

"In accordo con l’autore del soggetto Stefano Perilli e la sceneggiatrice Antonella Marsili, abbiamo cercato di rendere in pellicola la fotografia più realistica possibile della storia, dando al personaggio del film le stesse metriche emotive di Giorgia. Il risultato è stato oltre ogni aspettativa, grazie anche al talento e alla preparazione di Beatrice Mariani, attrice che interpreta nel film il ruolo della protagonista".

Chi sono i protagonisti della storia?

"Righi, figura centrale di tutto il progetto è interpretata magistralmente da Beatrice Mariani. Al suo fianco la sorella dal carattere deciso, che è però elemento chiave nella narrazione, interpretata dall’attrice Giorgia Fiori. C’è infine il co-protagonista Massimo Fradelloni, nei panni di un giornalista che coltiva il desiderio di raccontare una storia speciale, quella di Giorgia. Attraverso l’acqua, elemento naturale che li farà incontrare intrecciando i loro destini, i tre protagonisti conducono lo spettatore al gran finale, con un inaspettato epilogo".

Rilevante è la parte musicale? "Nel mio film la musica riveste una parte fondamentale, perché diventa elemento narrativo al pari del visivo. Abbiamo avuto il privilegio di poter contare sulle graffianti barre di Peroz, un cantautore che con la sua sensibilità in collaborazione con il maestro Andrea Trinchi e Fulvio Mennella, ha realizzato una colonna sonora tutta da vivere".

Idem per la fotografia?

"E’ fondamentale. In ’Ancora volano le farfalle’, l’occhio delicato ed esperto di Giuseppe Andreozzi è stato un valore aggiunto di non poco conto".

Nives Concolino