Un filtro ad acqua che pulisce l’aria. In Riviera l’idea green per le stufe. Abbatte fino al 90% dei fumi nocivi

Da Rimini arriva in un’invenzione che riduce l’inquinamento prodotto dalla stufe a pellet. Si chiama Pro=zone ed è un filtro ecologico a base d’acqua capace di trattenere le particelle nocive emesse durante la combustione. L’idea è di Antonio Di Gioia, titolare della Tecnico2424, azienda di famiglia che oggi esporta il dispositivo in tutto il mondo. "Con ProOzone – racconta – ci conoscono fino in Cile".

Di Gioia, che cos’è ProZone?

"È un filtro che trattiene fino al 90 per cento delle particelle inquinanti prodotte dalle stufe a pellet. L’ho ideato circa dieci anni fa, quando, lavorando come installatore, mi capitava spesso di vedere stufe senza canna fumaria al tetto: i fumi uscivano sui balconi, sporcando muri e panni stesi. Da lì è nata l’idea di creare un sistema che riducesse l’impatto sull’ambiente e sulla salute".

Come è nato il progetto?

"All’inizio ho costruito un filtro artigianale con quattro lamiere e dell’acqua all’interno, solo per fare una prova. Poi, man mano, l’ho migliorato fino ad arrivare all’attuale versione, che ha una doppia camera di abbattimento ad acqua. È frutto di anni di test e di esperienza sul campo".

Come funziona il filtro?

"Il fumo prodotto dalla stufa viene spinto nel filtro, dove attraversa due camere d’acqua che trattengono le particelle nocive. Il sistema è completamente meccanico, senza parti elettroniche o batterie, e si autoalimenta grazie alla condensa. In pratica, non ha bisogno di manutenzione".

E’ nocivo per la salute?

"No, tutt’altro. Abbiamo ottenuto certificazioni nazionali, europee e anche mediche. È una tecnologia nuova, non ancora regolamentata da una legge specifica, ma che aiuta concretamente a ridurre l’inquinamento e a migliorare la qualità dell’aria nelle abitazioni".

Siete stati i primi a proporlo?

"Sì, siamo i primi in Italia e nel mondo ad aver sviluppato un sistema simile. Oggi vendiamo in Francia, Austria, Germania, Cipro, Malta e persino in Cile.I social, su cui contiamo migliaia di visualizzazioni, ci hanno aiutato moltissimo a far conoscere il prodotto all’estero".

Perché scegliere di installare questo filtro?

"È una scelta ecologica e democratica. Ecologica perché abbatte l’inquinamento con un sistema naturale basato solo sull’acqua, senza consumi energetici. Democratica perché è accessibile a tutti e può essere installata su qualsiasi stufa a pellet, anche in appartamento".

Quanto costa?

"Il prezzo al pubblico è di 549 euro, tutto compreso. Un investimento per chi vuole inquinare meno, risparmiare e vivere in un ambiente salubre".

Federico Tommasini