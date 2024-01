Un finale dolcissimo per il Sigep. In aumento il pubblico dall’estero

Cinquemila incontri d’affari e visitatori provenienti da 160 Paesi nel mondo. Il Sigep conferma la sua internazionalità e chiude così in bellezza un’altra edizione di grandi numeri e risultati. Sulle presenze in Fiera non arrivano ancora dati ufficiali, ma quanto si è visto nei cinque giorni appena trascorsi parla di una Fiera colma di persone, di curiosità e novità per il Salone internazionale del gelato, pasticceria, panificazione, caffè e cioccolato. "La manifestazione si conferma punto di riferimento per l’industria del foodservice dolce – ha detto il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti – proponendo sfide sempre più all’avanguardia e tecnologiche. Un evento di business unico che a Rimini, vocata all’innovazione, ha trovato un enorme valore aggiunto".

In aumento alla fiera le presenze estere, provenienti da tutta Europa, così come da Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina, Brasile, da vari paesi del Medio Oriente, dell’Africa e dell’Asia, compresi Cina e Giappone. Tutto il mondo è venuto a Rimini per il Sigep. Non è mancato lo spettacolo in questi giorni con tre competizioni internazionali e 25 Paesi partecipanti ai campionati Gelato World Cup, Juniores Pastry World Cup e European Challenge del gelato. Non potevano mancare gli incontri e gli approfondimenti sui cambiamenti climatici e sulla sostenibilità.

Anche la green economy è sbarcata in gelateria, interessando pure il mondo della pasticceria. Le produzioni guardano sempre più al vegetale e superano frontiere sconosciute coinvolgendo l’intelligenza artificiale. Tutto il settore del cioccolato ha mostrato un’inclinazione ai processi produttivi consapevoli, mentre il comparto del caffè è rivolto sempre a un consumatore attento che predilige le imprese più sostenibili. Novità anche per la panificazione. E, nonostante l’impatto dei costi energetici e dei rincari il settore ha mostrato ricavi per 13 miliardi nel 2023, con oltre 46mila aziende.