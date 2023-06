Un fine settimana all’insegna della musica, tanti big sul palco

Dopo il ponte del 2 giugno, con buon riempimento degli alberghi, ormai tutti aperti, la riviera ha conosciuto il primo controesodo dell’estate 2023. Con relativo crollo dei prezzi, stanze doppie messe in vendita su Booking anche a 23 euro. Ma nel fine settimana, affermano da Visit Rimini, grazie al traino dei numerosi eventi le strutture ricettive, ma anche la filiera dell’indotto, dai ristoranti ai pub, dai negozi ai chioschi di spiaggia, torneranno a sorridere. "Dai big della musica sul palco del Tezenis Summer Festival – elenca Visit Rimini – alle Frecce Tricolori, dal festival Ultrasuoni agli eventi sportivi: Rimini va verso un nuovo ponte che si annuncia da tutto esaurito". Più nel dettaglio, continua la direttrice di Visit Rimini Valeria Guarisco "grazie a tutte le iniziative in campo si va verso l’80- 90 per cento di occupazione alberghiera, quando storicamente il secondo fine settimana di giugno ha sempre performato poco"". "Dopo l’eccezionale ponte del 2 giugno carico di eventi straordinari - aggiunge Visit Rimini – a partire dalla data zero di Vasco fino all’evento che ha chiamato a raccolta il popolo del Wellness, Rimini si prepara a un altro fine settiamana trainato dagli eventi che va verso il tutto esaurito".

Si parte venerdì quando piazzale Fellini ospiterà la tappa riminese del Tezenis Summer Festival, che porterà sul palco artisti come Achille Lauro (foto), Annalisa, Articolo 31, Baby K, Bismark, Boro Boro, Clara, Dara, Emis Killa, Federica, Fred De Palma, Gaia, Gemelli Diversi, Luigi Strangis, Matteo Romano, Mr Rain, Oriana Sabatini, Piccolo G, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rosa Chemical, Rose Villain, The Kolors, Tommaso Paradiso.

Poi l’Air Show delle Frecce Tricolori sul mare nell’anno del centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare, venerdì e sabato (articolo sopra). Mentre durerà per tre giorni il festival Ultrasuoni Rimini, in memoria di Thomas Balsamini, gestore e dj dello Slego e del Velvet, colui che ha dato un notevole contributo allo sviluppo della musica live, rock e non solo, in Romagna.