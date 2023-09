Un francobollo per la Consulta

Nel novembre 1979 per ribadire l’unità del popolo sammarinese provato da un importante fenomeno migratorio, fu istituita la Consulta dei cittadini sammarinesi all’estero. Un modo per consentire loro una più attiva partecipazione alla vita del Paese e assicurare un collegamento con i pubblici poteri in ordine alle loro esigenze. Il ruolo della Consulta in oltre 40 anni di attività, nella vita della Repubblica, testimonia la validità del disegno socio-culturale che spinse per la sua istituzione. Da qui la scelta di ricordarla con una emissione filatelica. L’opera rappresenta due mondi che si sovrappongono, due cittadinanze che entrano in relazione. Il francobollo da 1,30 euro (in fogli da 12 francobolli) verrà emesso il prossimo 26 settembre (tiratura: 20.004 serie). La stampa offset a quattro colori, un pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente è curata da Cartor Security Printing.