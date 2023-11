Un Fustal da Regina. L’Academy cresce con le sue 40 atlete

Lo stadio Calbi di Cattolica si tinge di rosa con la crescita del calcio femminile. Sono sempre di più infatti le ragazzine che scelgono il calcio come sport, e in particolare, il calcio a 5. Aumenta infatti il vivaio dell’Academy Cattolica Futsal, composto da giovanissime provenienti da Romagna e Marche, che due volte a settimana indossano scarpette e calzoncini e scendono in campo. Si tratta di un progetto fortemente voluto da Omar Ibidi, gestore dell’impianto dello Stadio Calbi. Entusiasti la sindaca Franca Foronchi e l’Assessore allo Sport, Federico Vaccarini. "È bello che a Cattolica le ragazze possano avere la propria squadra di calcio – commenta la sindaca – si tratta di uno sport sempre più praticato da ragazze che hanno ora più facile accesso a questo gioco di squadra. Perché è lo sport di squadra che insegna a relazionarsi, a comprendere che bisogna collaborare con gli altri per raggiungere i risultati". L’Academy Futsal è una realtà arrivata ad avere una prima squadra di Futsal composta da 17 ragazze e un comparto di green line completamente composto al femminile di circa 20 bambine e ragazze.

lu.pi.