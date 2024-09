Un gala in stile . Bridgerton

Piazza Zara alle Befane è pronta a trasformarsi in un vero e proprio castello pronto ad ospitare un evento di gala. Oggi va in scena il colorato e divertente mondo di Bridgerton, una delle serie tv Netflix più seguite dal pubblico. Tra amori travolgenti e intrighi appassionanti, è la fonte di ispirazione di quella che sarà ricordata come una delle feste più glamour mai fatte al centro commerciale riminese. Con ’Il ballo dei Diamanti’ le danze si aprono alle 16 per un pomeriggio indimenticabile e favoloso tra principi e principesse. Piazza Zara sarà trasformata in un set cinematografico e alla fine dell’evento sarà eletto il vincitore del ‘Diamante del ballo’ a cui andrà una gift card da utilizzare nel centro commerciale. Il ballo sarà animato dalle danzatrici di InDanza show Academy, pronti ad invitare a ballare tutti. Per partecipare all’evento occorre iscriversi sul sito delle Befane. L’ingresso è gratuito.

f.t.