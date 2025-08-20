Un ‘Gemello’ digitale per la città

Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
CronacaUn ‘Gemello’ digitale per la città
20 ago 2025
ANDREA OLIVA
Cronaca
Rimini ha scoperto il ‘Gemello digitale’. Si tratta di una visione integrata del territorio, unendo la dimensione fisica a quella digitale attraverso un modello avanzato di rappresentazione urbana.

A finanziare il nuovo strumento digitale sono stati i fondi del Pnrr.

Il Gemello digitale abilita una ‘doppia vista’ sul territorio urbano: da un lato c’è la componente fisica, dall’altro il corrispettivo digitale, costituito da dati georeferenziati, rilievi LiDar, immagini panoramiche, sensori ambientali e banche dati comunali integrate.

Questa nuova visione è molto utile ai tecnici e all’amministrazione nel momento in cui si passa dall’analisi del territorio alla pianificazione, il monitoraggio e l’ottimizzazione dei servizi urbani.

Il Gemello digitale è una fedele rappresentazione tridimensionale del territorio urbano che combina edifici, infrastrutture, aree verdi, dati ambientali e altre componenti strategiche in un unico ecosistema digitale integrato. La sua importanza la si vedrà nel momento in cui si andranno ad attivare i processi di pianificazione urbanistica e gestione del territorio, il monitoraggio ambientale e climatico, l’accessibilità ai dati pubblici e la trasparenza amministrativa, la gestione intelligente di mobilità, sicurezza, patrimonio e verde pubblico.

"Il ‘Gemello Digitale’ rappresenta un nuovo modo di guardare alla città mentre cambia - spiega l’assessore alla Transizione digitale Mattia Morolli (foto) -. Analizzare e riconoscere le trasformazioni quando sono ancora in corso significa avere gli strumenti per gestirle in modo consapevole, riducendone l’impatto e trasformandole in opportunità".

