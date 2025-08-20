Un ‘Gemello’ digitale per la città

Rimini ha scoperto il ‘Gemello digitale’. Si tratta di una visione integrata del territorio, unendo la dimensione fisica a quella digitale attraverso un modello avanzato di rappresentazione urbana.

A finanziare il nuovo strumento digitale sono stati i fondi del Pnrr.

Il Gemello digitale abilita una ‘doppia vista’ sul territorio urbano: da un lato c’è la componente fisica, dall’altro il corrispettivo digitale, costituito da dati georeferenziati, rilievi LiDar, immagini panoramiche, sensori ambientali e banche dati comunali integrate.

Questa nuova visione è molto utile ai tecnici e all’amministrazione nel momento in cui si passa dall’analisi del territorio alla pianificazione, il monitoraggio e l’ottimizzazione dei servizi urbani.

Il Gemello digitale è una fedele rappresentazione tridimensionale del territorio urbano che combina edifici, infrastrutture, aree verdi, dati ambientali e altre componenti strategiche in un unico ecosistema digitale integrato. La sua importanza la si vedrà nel momento in cui si andranno ad attivare i processi di pianificazione urbanistica e gestione del territorio, il monitoraggio ambientale e climatico, l’accessibilità ai dati pubblici e la trasparenza amministrativa, la gestione intelligente di mobilità, sicurezza, patrimonio e verde pubblico.

"Il ‘Gemello Digitale’ rappresenta un nuovo modo di guardare alla città mentre cambia - spiega l’assessore alla Transizione digitale Mattia Morolli (foto) -. Analizzare e riconoscere le trasformazioni quando sono ancora in corso significa avere gli strumenti per gestirle in modo consapevole, riducendone l’impatto e trasformandole in opportunità".