Un giardino nel cuore del ‘salotto’ tra nuvole d’acqua e tappeti luminosi

Partono i lavori del secondo tratto di viale Ceccarini, caratterizzato dal Bosco filare che, tra arbusti ed essenze, includerà i vecchi pini. Il baricentro del tratto compreso tra i viali Milano e Dante sarà il verde che dominerà l’arredo urbano, riconducendo il ‘salotto’ a quella visione di ‘città giardino’, che ha spopolato nella prima metà del secolo scorso. Ieri alle 13, presenti la sindaca Angelini, l’assessore Andruccioli e il resto della giunta, tecnici e dirigenti, gli operai del raggruppamento di imprese guidato da Zambelli Srl hanno dato il via al cantiere, già invaso da ruspe e attrezzature.

Il viale sarà caratterizzato dalla pavimentazione in travertino, nonché dall’illuminazione pubblica garantita dagli scenografici Pali Ceccarini che includono sistemi audio e luci, e sarà arricchita da installazioni come i tappeti di lucciole e le nuvole d’acqua nebulizzata. "Il concept sarà quello del primo tratto _ spiega l’architetto Francesco Ceccarelli dello studio Laprimastanza, che ha lavorato al progetto con i colleghi Matteo Battistini e Davide Agostini _ . L’obiettivo è trasformare viale Ceccarini in un lussureggiante sottobosco di arbusti e fioriture capace di nobilitare il filare di pini storici, integrando il verde orizzontale. S’intende eliminare il problema delle radici che interferiscono con la pavimentazione. Interverremo con un monitoraggio fitosanitario, con la ripiantumazione dei pini abbattuti perché pericolanti e con l’uso di tecnologie come i vespai areati e terreni a strati altamente organici. Questo incentiverà l’ossigenazione e garantirà il benessere degli apparati radicali".

L’intervento da 2.666.980 euro sugli 8.600.000 complessivi finanziati dal Comune, dovrà essere ultimato entro maggio. "Siamo consapevoli dei disagi che il cantiere creerà a operatori e residenti, ma abbiamo cercato di limitarli al massimo riducendo i tempi di lavoro e offrendo uno sgravio del 50 per cento sulla Tari per tutto il periodo interessato dai lavori _ sottolinea Angelini _. In quanto alla vigilanza notturna sarà garantita dagli addetti ai lavori. Abbiamo accolto la proposta degli operatori di dividere questo secondo stralcio in due fasi. La prima, tra i viali Milano e Gramsci, sarà chiusa entro Pasqua, la seconda, tra i viali Gramsci e Dante, sarà terminata entro maggio".

"Quest’opera proietta la città nel futuro _ conclude Andruccioli _. In questi mesi il viale sarà comunque fruibile a cittadini e ospiti".

Nives Concolino