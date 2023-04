Un gioco nel parco e una targa per ricordare Veronica Perrone

San Giovanni in Marignano ha vissuto un pomeriggio di condivisione ed emozione per l’inaugurazione di un nuovo gioco per bambini al parco dei tigli in memoria di Veronica Perrone, giovane marignanese scomparsa prematuramente nell’estate scorsa. L’iniziativa, desiderata da mamma Anna Maria Pellizzeri e da tanti amici, è stata fortemente sostenuta dal Comune e da numerosissime realtà marignanesi, tra cui Scuolinfesta che ne ha curato l’organizzazione programmando anche una speciale presenza dei bambini aderenti al Piedibus. "Ringrazio quanti hanno collaborato alla raccolta benefica che ha permesso la realizzazione di questo gioco in memoria di Veronica" ha ribadito la mamma Anna Maria Pellizzeri. Veronica Perrone era una volontaria di Scuolinfesta e del Piedibus ed è ancora vivissimo il ricordo di lei in tutto il borgo marignanese. "Sul gioco nel parco – conferma l’amministrazione comunale – è stata affissa una targa raffigurante un arcobaleno in ricordo di Veronica, realizzata grazie anche ai disegni dei bambini della scuola primaria, che hanno contribuito numerosi".

lu. pi.