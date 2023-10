Un giorno da brividi per i più piccoli nell’Isola dei platani

Oggi un’Isola dei Platani da brividi. Torna la ’spaventosa e tenebrosa iniziativa l’Isola di Halloween ’Fatti un selfie in maschera’, davanti alle vetrine dei negozi posta e vinci su Facebook. Dalle 16 alle 19,30 in piazza Gramsci un tunnel del terrore e alcuni laboratori a tema per i più piccini. Dalle 18,30 in via Torre, proiezione di un film da brividi. Dalle 18,30 alle 19 in piazza Matteotti i bambini mascherati avranno la possibilità di estrarre dal calderone della strega, uno tra i 39 premi offerti. La gelateria Lollipop regalerà ad ogni bimbo in maschera, un cono gelato.