Un giorno di festa non basta. Mostre, arte, incontri e flash mob. Marzo è il mese dedicato alle donne

"L’otto sempre": un titolo per ricordare che un giorno di festa non basta. Per celebrare la giornata internazionale dei diritti delle donne serve qualcosa in più. A Rimini si inizia già da oggi, alle 16 in piazza Cavour, con un flash mob organizzato dall’associazione Crisalide (Donne Operate Carcinoma Mammario) in collaborazione con InDanza Show Academy. Giovedì 7 marzo si prosegue con l’inaugurazione di due mostre al Museo della Città. L’appuntamento è alle 16 con "Non chiamatelo raptus", dell’illustratrice vignettista Anarkikka, e con "Riempiamo il silenzio", coi lavori degli allievi del corso di operatore grafico e di stampa del Centro Zavatta. Venerdì 8 marzo si inizia alle 10 con un incontro, alla sede della Cgil, dal titolo "A testa alta". Si parlerà dei diritti delle donne per la dignità del lavoro nella provincia di Rimini, con interventi di Milena Benvenuti, Zoe Battagliarin, Marina Raganini, Patrizia Maestri e Francesca Lilla Parco. Modera il giornalista Mirco Paganelli, letture di Tamara Balducci. Seguirà, alle 12, l’intitolazione ad Anna Pizzagalli del piazzale adiacente alla sede della Cgil. Alle 17, nella Cineteca di via Gambalunga, ci sarà l’incontro "Parla con lei. Sapienza contro violenza", organizzato dal Coordinamento Donne Rimini e da Rompi il Silenzio Aps, durante il quale verrà presentato il libro di Laura Gagliardi, Ines Rielli e Irene Strazzeri "Libera Libere. Pensieri e pratiche femministe su tratta, violenza, sfruttamento". Le autrici dialogheranno con Elvira Ariano e Vera Bessone. Porterà i suoi saluti la vicesindaca Chiara Bellini. Alle 20.45, al teatro degli Atti, uno spettacolo dedicato al ventennale della Casa delle Donne del Comune di Rimini: "Ariel" proposto dalla compagnia di Teatro Patalò. Le celebrazioni continuano sabato 9 marzo con la camminata degli uomini contro la violenza sulle donne (a cura di DireUomo, Associazione Cambia-Menti e Movimento Centrale Danza &Teatro), che partirà dall’Arco d’Augusto alle 16. Alle 21, presso la sede di "Cast Oro Teatro" (ex Mulino di Amleto) si terrà lo spettacolo "Bellissimi Sconfitti", di Johannes Bramante, con Francesca Accardi. Venerdì 15 marzo, alle 16.15 presso la sede della Cgil, presentazione del libro "Perché non mi chiami?" con l’autrice Laura Oppioli intervistata da Marina Ercoles.

"Casa Donne - ha detto la vicesindaca Chiara Bellini – non è solo la sede di importanti sportelli e servizi, ma un luogo da cui scaturiscono incontri culturali, incontri con autrici e autori, confronti su tematiche legate al femminile". Rientra tra le iniziative di "Lotto sempre", infine, anche il festival di cinema al femminile realizzato da Kitchenfilm con la direzione artistica di Emanuela Piovano e la collaborazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini. "Dal 20 al 23 marzo, – ha detto la presidente del consiglio regionale Emma Petitti – ci saranno incontri e anteprime e come ospite d’onore la scrittrice Dacia Maraini".

Maria Cristina Muccioli