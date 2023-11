Un giudice ’riminese’ si occupa del delitto di Vigonovo

Un giudice ’riminese’ per il caso di Giulia Cecchettin, la ragazza di Vigonovo uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. È Benedetta Vitolo, fino a pochi mesi fa giudice per le indagini di preliminari di Rimini e poi trasferitasi al tribunale di Venezia, a occuparsi del delitto. E secondo il gip la "volontà" di uccidere Giulia da parte dell’ex fidanzato è stata "palese", considerando anche il fatto che si è trattato di "un’aggressione a più riprese". Il capo di imputazione dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla Vitolo contro Filippo Turetta è crudo, restituisce ogni fase del delitto. Per il gip Turetta è ancora "pericoloso", e potrebbe uccidere ancora". Domani il giovane potrebbe essere estradato in Italia.