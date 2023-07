Un Gran galà per premiare gli studenti

Si svolgerà lunedì Il Gran Galà degli studenti, in programma al parco della Casa Rossa. La serata prenderà il via alle 20.30. Durante la manifestazione, che è organizzata dall’assessorato alla scuola in collaborazione con l’Accademia Panziniana, sarannno premiati i ragazzi bellariesi per quanto fatto nel corso dell’ultimo anno scolastico e pure alcune classi impegnate in progetti speciali. Confermate le partnership dell’iniziativa con il gruppo Costa Parchi e con Romagna Banca. Saranno premiati i nove studenti della città che hanno conseguito il diploma di maturità con cento centesimi e i 39 alunni che hanno terminato la scuola media con il massimo dei voti. Durante la serata spazio anche alla musica con i ragazzi che hanno formato una band, nata nella scuola di musica Glenn Gould.