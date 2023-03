Un grosso pino a rischio crollo Motoseghe in viale San Martino

Intervento urgente per abbattere un pino lungo il viale San Martino. La ditta che svolgerà il lavoro per conto di Geat arriverà lungo l’asse commerciale nella giornata di domani. Nel tratto compreso tra viale Colombo e Trento Trieste si andrà a chiudere la strada per tagliare un grande pino.

Ad avere fatto scattare il campanello di allarme sono state le prove di trazione eseguite al termine dei lavori realizzati su viale San Martino per il nuovo arredo. In quel caso su un grande pino di una età stimata tra i 50 e i 60 anni, erano emerse delle criticità. Non è tanto l’età ad avere fatto scattare l’emergenza, visto che i pini possono essere molto più longevi, ma in contesto cittadino le criticità che mostrano le piante incidono sulla salute e sicurezza.

Domani gli operai della ditta incaricata chiuderanno un tratto di viale per procedere con l’abbattimento della pianta. L’intervento rientra di fatto nel monitoraggio annunciato dall’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli, per avere un quadro complessivo dello stato delle alberature in città ed evitare crolli improvvisi come quello nel parcheggio del municipio nell’ottobre scorso. Sui pini rimasti nel piazzale sono state fatte pochi giorni fa prove di trazione per verificarne la salute e la stabilità. Allo stesso modo erano state svolte prove in viale Ceccarini (nella foto) nei giorni dell’apertura del cantiere per la sistemazione della pavimentazione in mattoncini. Anche in quel caso le piante avevano subito esami approfonditi per evitare problemi durante le ondate di maltempo eccezionale sempre più frequenti negli ultimi anni.

a. ol.