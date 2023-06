Non basta sostenere i giocatori d’azzardo per combatterne la dipendenza.

Da oggi l’Ausl ha attivato un gruppo di sostegno rivolto ai famigliari dei giocatori d’azzardo. Nella sede di A-Social Space in via Mantova 6 a Riccione è in partenza il progetto rivolto ai familiari. L’obiettivo è proporre uno spazio di condivisione per affrontare e riconoscere l’impatto che il gioco compulsivo ha all’interno della famiglia e sulla vita delle persone che sono accanto ai giocatori. "Il gruppo – spiegano gli operatori – avrà una frequenza di un incontro ogni quindici giorni, dalle 18 alle 19,30. L’intero ciclo prevede sei incontri totali e sarà condotto, e facilitato da un operatore dello sportello Match. Gli incontri hanno anche scopo informativo sulla patologia, i suoi sintomi, le sue caratteristiche e tutti i tipi di supporto necessari".