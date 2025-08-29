Un gruppo di volenterosi salva la ‘Fira di Quatorg’

A Verucchio torna la festa più amata. La Fira di Quatorg invaderà le vie del borgo dal 12 al 14 settembre con un programma ricchissimo. Tre giorni in cui si respira aria di comunità, fatta di mani che si stringono, sorrisi che si ritrovano e tradizioni che non si lasciano dimenticare. Un paio di stagioni fa soffiavano venti di ridimensionamento. A salvare la fiera dal rischio di oblio ci ha pensato un gruppo affiatato di verucchiesi, riunitisi nel Comitato Fiera di Santa Croce: determinati, visionari, attaccati alle radici. Missione riuscita, a giudicare dall’entusiasmo e dalla varietà degli eventi messi in campo. Dall’aperitivo corale del venerdì al concerto dei Moka Club, dal torneo di caratelle alla fattoria sotto la Rocca, dai falchi in volo all’immancabile albero della cuccagna, ogni angolo del paese sarà un piccolo teatro di festa. Senza dimenticare le mostre e lo spettacolo di fuochi d’artificio, che gli organizzatori con orgoglio definiscono "più intenso e suggestivo di quello proposto alla Notte Rosa". "C’è qualcosa di nuovo… anzi d’antico": non è solo uno slogan, è lo spirito con cui Verucchio rinasce ogni anno a settembre. Con l’orgoglio di un paese che sa fare squadra.

m.c.