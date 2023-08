Un Guasto d’amore a Cattolica Bresh pronto a entrare nell’Arena

I suoi testi sono pieni di riflessioni e pulsioni sociali, che ha scelto di portare all’Arena di Cattolica per un tour pieno di gratificazioni. Bresh, l’artista cantautore rapper, sarà in Romagna stasera alle 21, con un concerto pieno di parole utilizzate secondo lo stile unico che ha reso il cantante ligure una delle penne e voci più apprezzate dell’ultimo anno, parole semplici e per questo sincere e schiette. Nel 2023 è uscito Altamente mia, brano che racconta la fine di una storia d’amore, e ha raggiunto un grande successo con la canzone Guasto d’amore, hit dell’estate 2023, diventata l’inno del Genoa. In pochi anni questo rapper ha raggiunto livelli di credibilità davvero importanti, ottenendo riconoscimenti come il disco di platino per il disco Guasto d’amore e il Premio Lunezia 2023. A renderlo chi è oggi, sono state tre persone nella sua vita: i suoi genitori e De André. "Io vedo la virilità in un uomo come lui nella sua consapevolezza" ha detto parlando di modelli sociali, del suo ultimo album Oro Blu e di chi l’ha cresciuto e ispirato. Insomma Andrea Brasi in arte Bresh riesce a portare nella sua produzione grandi picchi di riflessione, analisi sociali e schemi coraggiosi di mascolinità, uno degli aspetti più potenti della sua musica.

A Cattolica, l’artista ripercorrerà le tappe della sua carriera, sapendo che la sera dopo, il gruppo alla quale si è ispirato sin da ragazzino salirà sul palco: gli Articolo 31. La vera rivelazione di quest’estate piena di hit è sicuramente Bresh, che con la sua musica, con le sue parole mai banali e sempre precise, sta regalando una boccata d’ossigeno al panorama della musica italiana intelligente e stilisticamente perfetta. Info: pulplive.it; apertura casse ore 16, porte ore 19.

Rosalba Corti