Un gustoso weekend all’insegna di sapori e profumi della Puglia

Un weekend nel segno della Puglia. Buon successo di pubblico per la festa pugliese andata in scena lo scorso fine settimana, nel centro commerciale naturale di Bellaria. Titolo: ’La Puglia che ti piglia’. Migliaia di visitatori conquistati profumi e dai sapori autentici della Puglia: focaccia calda appena sfornata, mozzarelle freschissime, taralli croccanti e tante altre delizie. Non solo: mentre si gustavano le leccornìe pugliesi – come raccontano alcuni ospiti – la pizzica risuonava nell’aria, i ballerini hanno scaldato l’atmosfera e i brindisi si sono fatti sempre più festosi.Buon afflusso anche per il Laboratorio di pizzica a cura del gruppo Chora, gran finale della sagra del Sud, domenica pomeriggio. Una tre giorni insomma all’insegna di un "viaggio del gusto con i migliori street chef ed i loro gustosi piatti pugliesi on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati". L’evento – programmato da tempo – sembra andare nella direzione auspicata su queste colonne pochi giorni fa dall’ex consigliere comunale della Lega Massimo Bordoni. Che ha sostenuto la necessità di rinnovare l’offerta dell’Isola dei Platani ("in parte ha fatto il suo tempo") che si potrebbe – a suo avviso – almeno in parte ’smarcare’ dal commerciale puro per fare decisamente rotta sul food & drink, rinnovando le proposte all’insegna della enograstronomia, sia della tradizione locale che di altra provenienza. Il test (non programmato come tale, ovviamente) del fine settimana sembra confermare – non che ce ne siamo bisogno – come il cosiddetto ’turismo esperenziale’ di indirizzo gastronomico stia facendo sempre nuovi proseliti. Va detto che anche la festa della piada, a settembre, da sempre fa il pienone.