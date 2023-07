Un hotel a Portoverde: il traguardo è vicino

Un albergo a Portoverde. Se ne parla da tanti anni e ogni volta desideri delle amministrazioni di turno si sono scontrati con strumenti urbanistici che mettevano ostacoli alla possibilità di realizzare una struttura ricettiva a ridosso della darsena. Ma qualcosa è cambiato. "Il Pug, il nuovo strumento urbanistico che regolerà gli interventi sul territorio in futuro – premette il sindaco Fabrizio Piccioni –, è alle fasi finali. Ciò significa che la documentazione è stata inviata alla Regione e attendiamo il termine della procedura e la risposta conclusiva, poi potremo portare il Pug in consiglio comunale per l’approvazione". Non è lana caprina perché dal momento in cui il Pug sarà legge a Misano si apriranno nuove opportunità. Tra queste la possibilità di aprire una struttura ricettiva a Portoverde. "Dovremmo essere in grado di approvare il Pug già in settembre, poi ci auguriamo che l’interesse espresso dalla Portoverde Spa possa dare seguito a un’opera che è importantissima per lo sviluppo dell’area".

La Portoverde spa "già gestisce una cinquantina di appartamenti nell’area, con ottime indicazioni sull’occupazione soprattutto da parte di stranieri. Anzi, l’occupazione è quasi esclusivamente di stranieri, questo la dice lunga su quanto può essere appetibile un prodotto simile oltre i nostri confini. Inoltre una struttura ricettiva che guarda la darsena potrebbe alzare il livello qualitativo tra gli alberghi presenti a Misano andando a intercettare una clientela rilevante". Infine "la presenza di una struttura ricettiva sarebbe utile anche al mantenimento dei negozi che insistono nell’area". Tutte opportunità che si legano alla quantità di seconde case presenti nell’area e al nuovo lungomare che va da Portoverde a Misano mare. Non è un dettaglio perché la passeggiata e il percorso ciclabile lungo tutta la zona mare oggi collegano realmente Portoverde al resto del litorale, consentendo ai turisti una maggiore fruizione del luogo e delle attività che insistono attorno alla darsena.

L’albergo si andrebbe ad aggiungere alle seconde case, agli appartamenti ambiti dagli stranieri e alle Houseboat che da alcune stagioni consentono di dormire sull’acqua in strutture di assoluto livello. "Avere un hotel sarebbe importante anche per intercettare l’utenza del Misano world ciruit che lavora per larga parte dell’anno".

Andrea Oliva