"Un hub urbano in centro per rilanciare negozi, locali, servizi"

Santarcangelo ci ha scommesso fin da subito, per rilanciare il commercio. E adesso l’amministrazione muove i primi concreti passi. La giunta ha approvato giovedì le linee guida per istituire a Santarcangelo un hub urbano e intercettare i fondi previsti dalla legge regionale del 2023. Una legge che finanzia progetti pubblico-privati per sviluppare le aree vocate al commercio, attraverso interventi di riqualificazione, nuovi servizi e arredi, progetti per la valorizzazione delle attività. Il Comune di Santarcangelo ha già presentato la richiesta alla Regione per i fondi con cui finanziare lo studio di fattibilità dell’hub urbano, e ha sottoscritto un accordo di massima con le associazioni di categori. Un progetto che coinvolge non soltanto il commercio, ma anche la mobilità, i parcheggi, turismo e cultura. "Con l’hub urbano – dice il sindaco Filippo Sacchetti – aggiungiamo un importante tassello alla pianificazione strategica della città. Il commercio soffre. Santarcangelo si mantiene attrattiva ma vuol crescere e ampliare i suoi servizi, per essere sempre più una città slow, la città dei servizi a portata di 15 minuti per tutti". La sfida sull’hub urbano "è tra le più importanti, tra quelle ci attendono – osserva l’assessore alle attività economiche Luca Paganelli – Si tratta di sviluppare l’economia urbana tramite la riqualificazione e il potenziamento dei servizi e degli spazi, per essere più attrattivi e reagire più efficacemente ai cambiamenti negli stili di vita e consumo". Le leve su cui poter agire "sono tante. Verranno elaborate insieme alle associazioni di categoria e ai singoli imprenditori con lo sviluppo dello studio di fattibilità, che si concluderà a inizio 2026, e successivamente nella partecipazione al bando. Si tratta quindi un progetto strategico, di durata almeno triennale, per riqualificare e innovare il commercio cittadino". Santarcangelo candiderà il suo centro commerciale naturale, "ma in futuro l’obiettivo è attivare altri hub, per lavorare sulle frazioni e sulla crescita delle attività di prossimità attraverso il commercio, i servizi, i pubblici esercizi. Organizzeremo incontri pubblici per spiegare il progetto alla città e a tutti gli operatori economici".