Un impiegato con diploma per studio professionale

Uno studio professionale di Riccione sta cercando una figura impiegatizia da inserire nel proprio organico e alla quale affidare la gestione dell’attività di segreteria amministrativa (ricezione telefonate, gestione appuntamenti, smistamento pratiche generali di ufficio). Si richiede il possesso di un diploma di scuola superiore, la conoscenza di base dei dispositivi elettronici e informatici (es. pacchetto Office), la patente B e, preferibilmente, l’auto propria. Richieste, inoltre,buona capacità organizzativa, propensione al lavoro di squadra e al contatto coi clienti. Il contratto di assunzione sarà a tempo determinato. L’orario di lavoro sarà di 34 ore settimanali così suddivise: lunedi, martedi e giovedi dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; mercoledi e venerdi orario continuato dalle 8.30 alle 13.30. Annuncio rivolto ad ambosessi. Per candidarsi occorre accedere con Spid o Cie al portale regionale ‘Lavoro per te’, selezionare l’inserzione e seguire le istruzioni indicate.