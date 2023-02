"Un incontro quadro sul Parco della pace"

"Riteniamo che la riqualificazione del Bar del Parco sia un progetto non solo necessario per le persone con fragilità a cui si rivolge, ma anche di grande valore per una comunità che si arricchirebbe di un luogo prezioso, inclusivo, aperto, permeabile: un luogo di tutti e per tutti. Noi ci abbiamo sempre creduto e continuiamo a crederci e a volerlo". Questa è la posizione di Cattolica per la scuola Aps, che in merito al progetto in essere ricorda: "Il 14 febbraio l’amministrazione ha reso pubblico l’avviso per la manifestazione di interesse a partecipare ad un percorso di co-progettazione che, se ben svolto, garantisce basi solide al progetto, ma rappresenta anche una sfida per il Terzo Settore sul fronte della capacità di integrazione: non pensarsi come soggetti singoli, ma come rete territoriale collaborativa in cui ciascun soggetto vede negli altri una risorsa per completare la propria azione. Noi ci siamo per portare il nostro contributo e, in un’ottica di collaborazione e condivisione, proponiamo un incontro aperto a tutta la cittadinanza - a tutti gli interessati, sabato 4 marzo alle 10 alla Tana birreria e cucina in Via Francesca da Rimini, locale adiacente al Bar del Parco della Pace".